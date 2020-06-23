Путин отметил скорость появления в России эффективных лекарств от коронавируса

Россия в числе немногих стран мира наладила производство эффективных лекарств против коронавируса, заявил президент Владимир Путин.

«И что очень важно – Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство эффективных лекарств для лечения коронавируса», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что гибкая модель реагирования на коронавирус – федеральные меры и дополнительные полномочия, данные регионам – себя оправдала. По словам Путина, эта модель была использована и другими странами.

В то же время, заметил Путин, в ряде регионов обстановка с коронавирусом остается сложной. Однако, подчеркнул российский лидер, механизм оперативного реагирования уже отработан, никто не будет оставлен в беде.

Президент сообщил, что посевная, несмотря на коронавирус, прошла успешно.

«Обращаюсь сейчас к сельской молодежи, сельским школьникам. Вам есть на кого равняться. Ваши родители сделали все, чтобы провести посевную кампанию, чтобы Россия была с урожаем. А он обещает в этом году быть хорошим», – сказал Путин.

Он также заявил, что пандемия разделила время на до и после нее, и поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.