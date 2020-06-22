«Молодая гвардия» провела около 100 мероприятий ко Дню памяти и скорби

В годовщину начала Великой Отечественной войны «Молодая гвардия Единой России» провела порядка 100 акций и мероприятий в 76 регионах России, в них приняли участие свыше тысячи человек.

Активисты в городах России провели акцию «Свеча памяти», более 200 тыс. зажженных свечей были выложены в картины памяти Великой Отечественной войны – неизвестный солдат, комбат и Родина Мать. Мероприятия были организованы на главных площадях и мемориальных комплексах. Также в ряде городов России была организована Всероссийская минута молчания, активисты просили пешеходов и водителей автомобилей принять участие, для этого необходимо будет заглушить все звуки и остановиться под транслируемый звук метронома, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В преддверии памятной даты молодогвардейцы также запустили тематический общественный транспорт, в Тамбове курсирует автобус, а в Бурятии трамвай. Внутри транспорта расклеены фотографии героев войны с описанием их историй военных лет, а на спинках посадочных мест размещены QR-коды, по которым каждый желающий сможет бесплатно скачать и просмотреть исторические материалы о Великой Отечественной войне. Во время поездки по громкой связи транслируются воспоминания ветеранов из книги МГЕР «Дневник Ветерана. Непридуманная история войны».

«Никто не должен забывать ужасы войны, страдания и смерть миллионов солдат и мирных жителей. Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, прошедших ее дорогами, бороться за мир – наша задача. Семьдесят девять лет назад люди, не задумываясь, отдавали свои жизни ради нашего будущего. Мы должны помнить и чтить память тех людей, благодаря которым мы можем жить под мирным небом», – подчеркнул председатель координационного совета «Молодой гвардии Единой России» Денис Давыдов.

Напомним, 24 июня МГЕР в регионах России организует дворовые концерты и праздничные шествия в честь ветеранов и тружеников тыла. В рамках акции, активисты подарят музыкальный вечер для ветеранов и жителей дома, устроят праздничный марш и покажут кадры первого военного парада Победы 1945 года.