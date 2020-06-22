Путин посетил главный храм Минобороны

Президент Владимир Путин в понедельник утром прибыл в патриарший собор Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил России.

Глава государства осмотрел храм, а также принял участие в молебне, который отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.

Как сообщал настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), полноценные богослужения в храме уже начались, но его посещение до сегодняшнего дня было ограничено. По его словам, после визита главы государства собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей.

Храм Вооруженных сил возведен в подмосковном парке «Патриот» на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Сам Шойгу рассказывал о храме, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента России Владимира Путина.

Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня. Также около главного храма ВС в Подмосковье установили памятник матерям победителей.