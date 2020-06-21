Пушков назвал «мертвым» американский миф о «граде на холме»

Сенатор Алексей Пушков заявил о смерти американского мифа, комментируя снос протестующими в США памятников историческим деятелям, в том числе автору гимна США и первому президенту страны.

«Так называемые «протестующие», а на деле погромщики, снесли памятники [Христофору] Колумбу, [Джорджу] Вашингтону, автору гимна США [Фрэнсису Скотту Ки] И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие», – написал сенатор в своем Twitter.

«Кто-нибудь еще жаждет поставить США в пример другим странам? Это время закончилась. Миф о «граде на холме» мертв», – подчеркнул Пушков.

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

В США и Европе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

Накануне в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре.

При этом премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое.

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