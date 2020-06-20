Задержанным в Дижоне гражданам России предъявили обвинение

Во Франции предъявили обвинение четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне, сообщил прокурор города Эрик Матэ.

«То, чему мы были свидетелями, было совершенно непредсказуемо и нетипично», – заявил прокурор, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Info.

По его словам, в ходе беспорядков пострадали 20 человек, задержаны шестеро, позже двоих отпустили.

Одним из задержанных оказался 23-летний гражданин России, получивший статус беженца. Он живет в городе Сент-Этьен. Его обвиняют в объединении подозреваемых «с целью преступления, наказуемого 10-летним тюремным заключением и насилием с отягчающими обстоятельствами».

Второй обвиняемый также имеет российский паспорт, ему 29 лет, он проживает в Труа. Еще один россиянин в числе задержанных – 53-летний мужчина, у него также есть статус беженца, он живет в городе Доль.

Четвертым оказался гражданин Франции, однако он родился в России. Ему 41 год, он живет в Дижоне.

МВД Франции ранее заявляло, что граждан России среди задержанных нет, сообщали в посольстве России во Франции.

«В связи с заявлением прокурора (Дижона) будет направлен ещё один запрос французской стороне», – добавили в дипмиссии.

16 июня после многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Произошедшее связывают в том числе с битвой за территорию и торговлей наркотиками.

18 июня французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры. Также чеченской диаспоре запретили проводить митинг на площади Бастилии в Париже.

После столкновений в Дижоне прошла спецоперация. За участвовавших в конфликте чеченцев вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.