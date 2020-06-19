Кадыров заступился за участвовавших в конфликте в Дижоне чеченцев

Причиной конфликта между выходцами из Магриба и Чечни во французском Дижоне стала неспособность местных властей навести порядок в борьбе с наркоторговлей, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченцы защищали своего земляка, подчеркнул он.

«Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки. Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжелые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства и на помощь пришли соплеменники. Лично мое мнение такое – я считаю действия чеченцев правильными», – написал Кадыров в Instagram.

Глава Чечни считает неправильным характеристику конфликта как «межэтническое столкновение». «Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев», – добавил он.

16 июня после многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Произошедшее связывают в том числе с битвой за территорию и торговлей наркотиками.

18 июня французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры. Также чеченской диаспоре запретили проводить митинг на площади Бастилии в Париже.

После столкновений в Дижоне прошла спецоперация.