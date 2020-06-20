Индия перебросила ударные вертолеты Apache и истребители на восток Ладакха

Индия развертывает в Восточном Ладакхе ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности после произошедших там столкновений индийских и китайских военнослужащих, сообщила газета The Times of India.

Издание со ссылкой на военные источники сообщает, что «на восток Ладакха передислоцированы ударные вертолеты Apache с ракетами воздух – земля Hellfire, а также вертолеты Chinook, способные доставлять артиллерию в высокогорные районы», передает ТАСС.

Также на передовых авиабазах были размещены истребители Су-30 МКИ, МиГ-29 и «Ягуар». Для переброски военной техники применяются тяжелые транспортные самолеты С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32.

Кроме того, ВМС Индии усилили группировку военных кораблей в акватории Бенгальского залива.

«Эти действия являются четким сигналом для Пекина о том, что Нью-Дели готов к эскалации военного конфликта на линии фактического контроля в Ладакхе», – подчеркивает газета.

Напомним, в результате столкновения с китайскими военными в Ладакхе погибли как минимум 20 индийских солдат. Китай выразил протест, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию контроля. Позже сообщалось, что войска разведены в пограничном районе.

17 июня сообщалось, что министры иностранных дел Китая и Индии договорились как можно скорее снизить напряженность на границе. Россия выражала надежду на способность Индии и Китая урегулировать напряженность.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте Китая и Индии.