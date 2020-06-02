Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагоном Марком Эспером и пригласил его принять участие 24 июня в параде Победы на Красной площади.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

Ранее Шойгу сообщал, что к участию в параде Победы приглашены подразделения 19 армий мира.

Изначально парад должен был пройти 9 мая. Его перенесли из-за коронавируса. В День Победы в Москве прошел воздушный парад.

Президент Владимир Путин позже объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. День объявлен выходным. Глава государства напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей».

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется 10.00 мск, он продлится 1,5 часа.

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