Российскому Су-57 предрекли конкуренцию на мировом рынке с турецким TF-X

Российский и турецкий истребители пятого поколения Су-57 и TF-X потенциально могут стать конкурентами на рынке продукции военного назначения, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью турецкому телеканалу.

«Нельзя уже сегодня исключать возможности того, что в перспективе, когда наши турецкие партнеры создадут свой национальный истребитель TF-X и если эта машина и наш Су-57 выйдут на мировой рынок ПВН [продукции военного назначения], они потенциально могут быть конкурентами. Это нормальная реальность, мы к здоровой конкуренции в честной игре по правилам всегда готовы», – передает его слова ТАСС.

TF-X – проект истребителя пятого поколения, который разрабатывается турецкой компанией TAI на замену американским F-16.

Шугаев добавил, что Россия и Турция обсуждают совместную разработку авиационных комплексов и систем ПВО, передает РИА «Новости».

«Наши специалисты продолжают обсуждать возможные варианты сотрудничества в области совместного производства авиационной техники и средств противовоздушной обороны. Уверен, что этим потенциал взаимодействия не ограничивается», – сказал Шугаев.

Он заметил, что в целом распространение коронавируса вносит серьезные коррективы в сроки реализации планов по экспорту российского оружия.

«Распространение коронавирусной инфекции в мире вносит весьма серьезные коррективы в сроки реализации действующих перспективных проектов. Правительство большинства стран вынуждены принимать ограничительные меры. Все это потребует гибкой корректировки форм и методов работы. Но мы справимся», – сказал Шугаев.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о планах Турции по созданию собственного истребителя пятого поколения.