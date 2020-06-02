Армия Израиля получила приказ о подготовке к аннексии части Западного берега

Министр обороны и вице-премьер еврейского государства Бени Ганц отдал распоряжение главе генштаба Армии обороны Израиля Авиву Кохави ускорить подготовку военных к планируемому в июле 2020 года распространению израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан в соответствии с планом президента США Дональда Трампа.

«Я отдал приказ главе генштаба Кохави ускорить подготовку Армии обороны Израиля к политическим шагам, предстоящим на палестинской арене», – передает ТАСС сообщение Ганца.

Он также сообщил, что назначит ответственного за координацию работы различных государственных структур, которые будут задействованы в распространении суверенитета на часть Западного берега.

Напомним, в конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что основной датой для начала распространения суверенитета Израиля на территории Иудеи и Самарии остается 1 июля.

Ранее в мае Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

В ООН заявили, что аннексия Израилем частей Западного берега Иордана будет серьезнейшим нарушением международного права и закроет дверь для новых переговоров.

Тем временем 24 мая в окружном суде в Иерусалиме начался суд над Нетаньяху, которого обвиняют в злоупотреблениях и коррупции. Сам премьер заявил, что все дела сфабрикованы.

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