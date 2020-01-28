Нетаньяху предъявили обвинение по трем уголовным делам

Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предъявлено обвинение по трем уголовным делам, сообщают СМИ.

Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, передает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Обвинение в Окружной суд Иерусалима передал генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит.

Отмечается, что обвинение может повлиять на выборы, запланированные на 2 марта в Израиле.

В конце декабря Нетаньяху победил на выборах лидера своей партии «Ликуд». Отмечалось, что праймериз на пост главы «Ликуда» стали для Нетаньяху вынужденной мерой, так как внутри партийной элиты зазвучали голоса с требованием смены руководства партии, дважды не сумевшего сформировать правительство по итогам выборов.