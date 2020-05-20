В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории

Аннексия Израилем частей Западного берега Иордана будет серьезнейшим нарушением международного права и закроет дверь для новых переговоров, заявили в ООН.

Входящие в СБ ООН Франция, Бельгия, Германия, Эстония, а также примкнувшая к ним Польша выпустили заявление, в котором призвали Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий, передает РИА «Новости».

«Решение на основе подхода о двух государствах с Иерусалимом как столицей двух государств является единственным путем к обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе», – сказал постпред Бельгии Марк Пекстен от лица пяти стран.

Он заявил, что страны обеспокоены планами Израиля и призывают его «воздержаться от любых односторонних решений», которые могут привести к аннексии какой-либо оккупированной палестинской территории.

Все пять стран, по его словам, желают способствовать возобновлению прямых переговоров между сторонами.

Кроме того, спецкоординатор ООН Николай Младенов сообщил, что проведет встречу с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе для обсуждения ее решения о выходе из соглашений с Израилем и США, передает ТАСС.

«Завтра я встречусь с палестинским премьером, чтобы лучше понять практическую сторону решения руководства и его реализации «на земле», – сказал Младенов, назвав заявление лидера Палестины Махмуда Аббаса «отчаянным криком о помощи» и «призывом к немедленным действиям».

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасности этого плана.