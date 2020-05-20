В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории

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Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
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Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

Фактический саботаж Минского процесса со стороны Киева длится с самого начала, считает ГрызловФото: Михаил Метцель/ТАСС
«До марта этого года казалось, что со стороны Украины становится меньше театральщины. Но после встречи 11 марта пошел мощный откат назад», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений, и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

Андрей Манчук, политолог
События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине. И это не президент Зеленский. Националисты добились, по сути, оправдания убийцы Стерненко и покаяния журналиста Гордона. Подробности...

В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...
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Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
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          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

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              В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории

              20 мая 2020, 17:27

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Аннексия Израилем частей Западного берега Иордана будет серьезнейшим нарушением международного права и закроет дверь для новых переговоров, заявили в ООН.

              Входящие в СБ ООН Франция, Бельгия, Германия, Эстония, а также примкнувшая к ним Польша выпустили заявление, в котором призвали Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий, передает РИА «Новости».

              «Решение на основе подхода о двух государствах с Иерусалимом как столицей двух государств является единственным путем к обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе», – сказал постпред Бельгии Марк Пекстен от лица пяти стран.

              Он заявил, что страны обеспокоены планами Израиля и призывают его «воздержаться от любых односторонних решений», которые могут привести к аннексии какой-либо оккупированной палестинской территории.

              Все пять стран, по его словам, желают способствовать возобновлению прямых переговоров между сторонами.

              Кроме того, спецкоординатор ООН Николай Младенов сообщил, что проведет встречу с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе для обсуждения ее решения о выходе из соглашений с Израилем и США, передает ТАСС.

              «Завтра я встречусь с палестинским премьером, чтобы лучше понять практическую сторону решения руководства и его реализации «на земле», – сказал Младенов, назвав заявление лидера Палестины Махмуда Аббаса «отчаянным криком о помощи» и «призывом к немедленным действиям».

              Ранее президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.

              Во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта.

              Газета ВЗГЛЯД писала об опасности этого плана.


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