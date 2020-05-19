Палестина вышла из всех соглашений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами, передает агентство ВАФА.

«Организация освобождения Палестины и Государство Палестина на сегодня освобождаются от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля, а также от всех обязательств, основанных на этих соглашениях и договоренностях, включая сферу безопасности», – приводит его слова ТАСС.

Аббас заявил, что Палестина настаивает на своем праве быть включенной в состав международных организаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

Кроме того, он обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу. «Мы считаем их (Штаты – прим. ВЗГЛЯД) главным партнером оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях», – сказал Аббас в своей речи.

По его словам, ПНА «вновь заявляет о своей готовности урегулировать конфликт с Израилем на основе решения о создании двух государств, при наличии третьей стороны на границах между двумя государствами».

Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – план Тель-Авива и Вашингтона, подразумевающий аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение таким образом палестино-израильского конфликта.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасных подводных камнях, которые есть у этого плана.

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