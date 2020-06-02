Погромы произошли на Манхэттене

Протесты в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы на Манхэттене, сообщают информационные агентства.

Колонна протестующих идет по Пятой авеню – одной из самых «дорогих» улиц мира. Группа участников шествия разбила стеклянную стену и принялась выносить из магазина спорттовары. Один из них схватил бейсболки и стал разбрасывать их. Попытка участника акции остановить погром привела к драке в толпе, передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп призвал местные власти в США «развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице». В противном случае он пригрозил самостоятельно «развернуть вооруженные силы» США.

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