В Грузии решили отметить годовщину антироссийских беспорядков

Власти Грузии накануне годовщины беспорядков в столице страны, вызванных визитом российских депутатов, напомнили оппозиции об ответственности за случившееся. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«То, что случилось днем 20 июня 2019 года, было нашей ошибкой. А то, что произошло ночью, было преступлением (оппозиционной партии) «Единого национального движения», – заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» депутат Ираклий Кобахидзе.

На момент беспорядков в Грузии он занимал пост председателя парламента и подал в отставку.

В связи с тем, что в субботу оппозиция проведет митинг в годовщину беспорядков, Ираклий Кобахидзе отметил, что законами Грузии допускается свобода собраний.

В июне прошлого года в Тбилиси проводилась Межпарламентская Ассамблея Православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя. Власти прервали заседание, однако оппозиция этим не удовлетворилась, она вывела на улицы своих сторонников. В митинге также участвовала часть общественности. Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Пострадали около 240 человек, в том числе 80 полицейских. Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.

Эти события привели к обострению отношений России и Грузии. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения между странами.