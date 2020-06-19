Обнаружены признаки зарождения на Земле нового континента

Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там идет формирование «эмбрионального континента», исследование опубликовано в журнале Terra Nova.

Результаты исследования, проведенного учеными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит, и континентальная кора могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. Ученые предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты, передает РИА «Новости».

Острова архипелага – это, по сути, возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Однако наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия (магматическое внедрение) более кислых по составу пород гранитного семейства – сиенитов, встречающихся только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе Кергелена аномально толстая, как на материках.

Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, исследователи выяснили, что и это внедрение происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы. Датирование слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает примерно 3,7 млн лет – от 11,6 до 7,9 млн лет назад.

Так, ученые сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен – это, по сути, «эмбрион континента», который через миллионы лет станет полноценным материком. В статье они подчеркивают, что для окончательного вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции.

Ранее исследователи из Университета штата Колорадо в США совместно с учеными из Австралии определили регион с самым чистым воздухом на планете.