Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение недостоверной информации

Мировой суд судебного участка № 416 района Арбат города Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 260 тыс. рублей за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан, говорится в решениях суда от 5 и 15 июня.

«Признать ЗАО «Эхо Москвы» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан»), и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей», – передает ТАСС решение судьи Дианы Азаровой от 5 июня.

В аналогичном документе, датированном 15 июня, говорится, что «Эхо Москвы» признано виновным по той же части той же статьи КоАП РФ, только радиостанции назначен штраф уже в размере 60 тыс. рублей.

Источник ТАСС отметил, что штрафам радиостанция подверглась из-за публикации материалов о коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в Роскомнадзор материалы для привлечения радиостанции «Эхо Москвы» к ответственности за фейк о коронавирусе на сайте ее оренбургского отделения. Это произошло из-за публикации «Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в оренбургской ИК-8». По данным регионального УФСИН, проверка не подтвердила заболеваний осужденных, а новость является недостоверной.

Кроме того, в марте Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса, в число которых попало интервью политолога Валерия Соловья радиостанции «Эхо Москвы». Тогда в надзорном ведомстве сообщили, что Соловью грозит штраф в качестве административной ответственности за распространение лживой информации о количестве умерших от коронавируса в России.

Добавим, что в феврале прошлого года Мировой суд Пскова оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тыс. рублей. Внимание к радиостанции было привлечено из-за эфира, в котором ведущая якобы оправдывала террориста, однако суд увидел в материале радиостанции нарушение ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).