Генпрокуратура потребовала заблокировать фейковые новости о коронавирусе в СМИ

Генеральная прокуратура впервые с начала пандемии коронавируса потребовала ограничить доступ к фейковым новостям по теме заболевания.

В числе новостей, которые требуется заблокировать, есть и материал радиостанции «Эхо Москвы», говорится в сообщении на сайте ведомства.

«16 марта 2020 года на сайте СМИ «Эхо Москвы» было опубликовано интервью с политологом В. Соловьем. Со ссылкой на анонимные источники он сообщил, что в Российской Федерации имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тыс.», – пояснили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что распространяемые под видом достоверных сообщений ложные сведения, связанные с коронавирусной инфекцией, «способствуют эскалации панических настроений среди населения, а также нарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность».

Ведомство передало информацию о фейковых новостях в Роскомнадзор, чтобы там приняли предусмотренные законом меры реагирования.

Выступавшему на «Эхе Москвы» политологу Соловью грозит административная ответственность за ложные сведения о коронавирусе, подчеркнули в Генпрокуратуре, передает ТАСС.

Согласно ч. 9 ст. 13.15. КоАП, Соловью грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Ранее оперативный штаб Самарской области по профилактике коронавируса разоблачил фейк о первой погибшей от коронавируса в Самаре.

Президент России Владимиру Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, он призвал не верить каким-либо вбросам и фейкам.