Политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе

Политологу Валерию Соловью грозит штраф в качестве административной ответственности за распространение фейка о 1,6 тыс. погибших в России от коронавируса, заявили в Генпрокуратуре.

«С учетом наличия признаков административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15. КоАП РФ, Роскомнадзору предложено принять предусмотренные законом меры реагирования», – сообщили в Генпрокуратуре, передает РИА «Новости».

Ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на эту тему, в число которых попало и интервью Соловья «Эху Москвы». По информации ведомства, Соловей заявил, что в России якобы «имеется порядка 1,6 тысячи подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч».

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в своем телеграм-канале отреагировал на новость о штрафе политологу.

«Серьезно? Штраф до 100 тыс. рублей за дезинформацию населения и последующую панику? Это ничтожно мало», – написал он.

Газета ВЗГЛЯД проводила голосование с вопросом «Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе».

19,1% опрошенных считают, что нарушителей нужно штрафовать, 19,2% полагают, что таких людей нужно отправлять на общественные работы, 9,5% предложили наказать их условным сроком, 43% – тюремным заключением, 9,2% считают, что нарушителей можно просто игнорировать.

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