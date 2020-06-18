Опубликована переписка с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым о компенсации

Родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова разрешили опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер.

«В связи с непрекращающимися спекуляциями на тему якобы согласия семьи Сергея Захарова принять денежную компенсацию от Михаила Ефремова я сегодня вновь обратился к вдове покойного и его брату с уточнением их решения по данному вопросу. Оба – и Маргарита Захарова (вдова Сергея – прим. ВЗГЛЯД), и Валерий Захаров (брат Сергея – прим. ВЗГЛЯД) – написали мне, что их решение неизменно: компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд», – заявил адвокат RT.

В переписке семья Захарова еще раз подтвердила, что их решение относительно компенсации со стороны Ефремова не изменилось. «Только суд», – заявил брат погибшего.

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Родные Захарова потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

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