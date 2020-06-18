Кремль заявил о тщательном мониторинге всех действий НАТО

В Кремле внимательно наблюдают за всеми действиями НАТО, в том числе за решениями альянса по ядерному оружию в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО и, конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех действий Североатлантического альянса с учетом того, что тенденция приближения НАТО к нашим границам, к сожалению, продолжается», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что главной задачей было и остается принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности России.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс принял решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

В мае Столтенберг заявлял о намерении НАТО оставаться ядерным альянсом.