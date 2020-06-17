НАТО решило не размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе

Североатлантический альянс принял решение не размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«В рамках пакета мер НАТО приняла решение не размещать новые ракеты наземного базирования, поскольку мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России», – передает его слова ТАСС.

Столтенберг добавил, что НАТО закупят средства ПВО в качестве ответа на «усиление ракетного потенциала» России.

«Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T (производства Италии и Франции), а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ», – заявил он.

Генсек альянса также заявил, что НАТО призывает Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

В мае Столтенберг заявлял о намерении НАТО оставаться ядерным альянсом. Он утверждал, что ядерное оружие «нацелено на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий».