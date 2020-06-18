В Госдепе ответили на вопрос об обсуждении с ЕС возможности выхода США из НАТО

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер ответил на вопрос об обсуждении с главами МИД входящих в Евросоюз стран возможности выхода Соединенных Штатов из НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа президентом на второй срок.

Рикеру был задан вопрос, выражал ли кто-нибудь из участников видеоконференции, проходившей при участии верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обеспокоенность тем, что переизбрание Трампа президентом США на выборах 3 ноября повысит шансы вероятного выхода страны из НАТО, передает ТАСС.

«Ответ отрицательный», – заявил помощник госсекретаря США. «Я присутствовал при этом в течение всей пленарной сессии, никто такого не говорил», – заверил американский дипломат.

В понедельник Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США Дональда Трампа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.

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