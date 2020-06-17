Дочь Ефремова пожаловалась на преследование

Анна-Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, заявила о преследовании ее журналистами.

«Они подождали меня у подъезда, выскочили и начали преследовать», – написала она в Twitter.

Девушка опубликовала видео разговора с журналистами. Виден оператор, который идет перед Анной-Марией, и журналистка, которая пытается выяснить, поддерживает ли дочь своего отца Михаила Ефремова.

Анна-Мария заявила, что подаст на них в суд за преследование, на что журналистка ответила, что «идет по свободной улице», а не преследует.

«Как думаете, когда узнаю, что это за издание, стоит подать на них заяву за преследование?» – написала Ефремова.

На прошлой неделе она обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, отметив, что не может с ними связаться. Анна-Мария также сообщила, что актер «чувствует себя очень нехорошо».

В среду сын актера Михаила Ефремова Никита также выразил соболезнования семье Сергея Захарова. СМИ сообщили, что младшие дети Ефремова от брака с Софьей Кругликовой – Вера и Борис – тайно приезжали его проведать, но были зафиксированы камерой наблюдения.

8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины Сергей Захаров погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Через несколько суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок, они отказываются от материальной помощи Ефремова.

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