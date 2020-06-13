Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария в интервью изданию Wonderzine обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием ее отца.

«Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», – приводит текст обращения дочери Ефремова РИА «Новости».

По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили.

Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца. «Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни», – отметила она.

Девушка добавила, что сам актер «чувствует себя очень нехорошо». «Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет», – заключила Ефремова.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель встречной машины был экстренно госпитализирован, однако умер в больнице. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

После ДТП Ефремова отправили под домашний арест. Прокуратура подтвердила, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а полиция установила факт сбыта актеру наркотиков.

В четверг после возвращения с допроса Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в автомобильной аварии Сергея Захарова, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции вернули задержанного под домашний арест. Позже в правоохранительных органах сообщили, что оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП Ефремов выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.

По словам адвоката Александра Добровинского, который представляет родственников Захарова, семья погибшего отказывается брать деньги, если им их предложат.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии.

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