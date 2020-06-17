Появился новый кандидат на пост канцлера ФРГ

Министр финансов ФРГ, вице-канцлер в правительстве Ангелы Меркель, экс-бургомистр Гамбурга Олаф Шольц собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году, сообщил еженедельник Die Zeit со ссылкой на источники в Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Издание пишет, что вопрос о кандидате в канцлеры, который будет также возглавлять избирательный список партии, в СДПГ обсудят после летних каникул – предположительно, в сентябре. Шольц входит в президиум партии. Он лидирует в списке возможных кандидатов в канцлеры от СДПГ – по опросу Bild, 85% членов партии считают именно его подходящей кандидатурой, а 57% прямо выступают в его поддержку, передает РИА «Новости».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сведения о том, что она может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства ФРГ.

Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии.