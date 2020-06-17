На Украине предложили предоставить Навальному политическое убежище

Украинский политолог Светлана Кушнир призвала власти своей страны предоставить Алексею Навальному политическое убежище после возбуждения российским СК дела в отношении блогера за комментарии, унижающие человеческое достоинство ветерана войны Игната Артеменко.

В частности, Кушнир на своей странице в Facebook написала, что Следственный комитет России возбудил дело в отношении Навального за то, что он «всего лишь» написал, что участники видеоролика в поддержку обновленной Конституции, в том числе ветеран ВОВ, – «позор страны, люди без совести, предатели».

Теперь, по словам политолога, «лидеру российской оппозиции», который, как считает Кушнир, является украинцем по национальности, «грозит реальная статья», штрафом в 1 млн рублей или 240 часов общественных работ.

«Не сомневаюсь, что Украинские националисты поддерживают Алексея Навального в его высказывании, и мы всегда ждем его в нашей свободной Украине. А властям нашей страны стоит задуматься, чтобы предоставить ему политическое убежище», – подытожила Кушнир.

Напомним, Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Внук Артеменко Игорь Колесников сообщил после этого газете ВЗГЛЯД, что у его деда из-за высказываний Навального резко ухудшилось самочувствие, произошло обострение ишемической болезни сердца на нервной почве.

Московский СУ СК возбудил дело в отношении блогера Алексея Навального по статье «клевета».

У штабов Навального в регионах состоялись одиночные пикеты. Участники пикетов призвали Навального и его сторонников извиниться перед ветераном.