Бортников объявил о ликвидации организованного на Северном Кавказе бандподполья

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали бандподполье на Северном Кавказе, заявил директор ФСБ Александр Бортников на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе», – передает слова Бортникова ТАСС.

Он подчеркнул, что проявления террористической активности в России снижены в десятки раз.

«В результате этой работы, ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа», – сказал Бортников.

Он сообщил, что ФСБ предотвратила в стране за последние 10 лет – с 2010 года – 698 преступлений террористической направленности и 159 терактов.

«Приведу статистику за десять лет, с 2010 года по сегодняшний день: если в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, то в прошлом году – только четыре. Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но тем не менее мы стремимся к этому», – передает слова главы ФСБ РИА «Новости».

На прошлой неделе сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро экстремистов, поддерживавших связь с украинскими радикалами.