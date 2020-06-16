Эксперт: Япония может отказаться от ПРО США из-за России

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16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Коронавирус посадил мировую экономику на «русские горки»

В понедельник снизились азиатские фондовые индексы, а также фьючерсы на индексы СШАФото: Franck Robichon/EPA/ТАСС
Рост числа новых заболеваний в Китае и США встревожил инвесторов на всех мировых рынках. Вторая волна коронавируса может привести к падению всего, кроме золота. И тогда быстрое восстановление мировой экономики останется мечтой. Впрочем, ряд экономистов считает – новая вспышка вируса не приведет к повторению весеннего кризиса. Но экономику при этом будет бросать вверх и вниз. Подробности...
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Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
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Какой будет защита России против гиперзвуковых ракет США

Так выглядит один из перспективных образцов американского гиперзвукового оружияФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Президент Путин заявил, что Россия близка к разработке оружия, способного перехватывать гиперзвуковые ракеты. Создание «антигиперзвука» является задачей колоссальной сложности, и все же действительно есть признаки того, что ВПК России справляется с ней. Почему гиперзвуковую цель поразить настолько сложно и как России удалось опередить в этой области США? Подробности...
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Погромы на Западе превращаются в революцию двоечников

«Антирасистские протесты» на Западе активно затронули и студенчествоФото: Max Oden/Sipa USA/Global Look Press
После разгромленных магазинов еще одной жертвой протестов и беспорядков в США и Западной Европе становится знаменитое англо-саксонское образование. От профессоров требуют завышать оценки чернокожим студентам и соответствовать другим идеологическим клише. Западные студенты собственными руками уничтожают академическую науку. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Тотальная война против результатов эпохи Просвещения

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Понятие коллективной вины, которую тут пытаются навязать всему белому миру – это игра не в одни ворота. И мячик может выкатиться на другую половину поля. Вот будет интересно. Подробности...

Почему Константинопольский патриарх молчит о Святой Софии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Турция планирует превратить здание одного из величайших православных соборов планеты – Святой Софии – из музея в мечеть. Реакция на это Константинопольского патриарха – вернее, ее поразительное отсутствие – говорит о многом. Подробности...
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Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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              Эксперт: Япония может отказаться от ПРО США из-за России

                 16 июня 2020, 12:34
              Фото: Inquam Photos/Adel Al-Haddad/REUTERS
              Текст: Иван Абакумов

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              «В случае размещения в Японии комплексов Aegis Ashore информация об этом будет занесена в полетные задания российских ракет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя решение Токио остановить выполнение плана размещения американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.

              «У японцев действительно есть ряд вопросов к ракетам комплекса Aegis Ashore. Они двухступенчатые, и первая ступень после отработки падает слишком далеко от стартовой позиции. Потому власти префектур возмутились из-за возможности падения ступеней ракет на их территориях», – рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

              «Также местным властям не нравится, что в случае размещения комплексов их районы автоматически становятся мишенью для ракет предполагаемого противника. И ранее министр обороны Японии Таро Коно жаловался на препятствия со стороны властей префектур в этом вопросе», – отметил Мураховский.

              «Кроме того, если Китай и КНДР заявляли свой протест Японии лишь устно, то Россия в опубликованных 2 июня «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания» прямо дала понять, что размещение комплексов ПРО расценивается в Москве как военная опасность», – напомнил эксперт.

              «Что касается недовольства японцев ценами на Aegis Ashore – им не удастся получить скидку, учитывая бизнес-наклонности Трампа. Ранее США успешно разместили эти комплексы в Румынии и Польше. Видимо, они справились вскладчину, потому что стоимость этих систем необоснованно запредельная», – добавил собеседник.

              «Если же говорить об эффективности Aegis Ashore, то прорыв их обороны современными ударными комплексами, в том числе неядерными, вполне вероятен. Недаром, например, в российской военной терминологии ПВО и ПРО не «защищают», «прикрывают». И это справедливая терминология», – пояснил Мураховский.

              Эксперт также напомнил, что у комплексов Aegis Ashore есть богатый опыт испытаний, но эти испытания проводились в полигонных условиях по заранее известной цели с заранее известной траекторией. Опыта применения комплекса Aegis Ashore в боевых условиях нет.

              «Потому, наверное, Таро Коно прав, допуская корректировку решения по размещению комплексов. Но, как мне кажется, вопрос тут не в цене или эффективности комплексов, а в том, что в случае размещения Aegis Ashore информация об этом будет занесена в полетные задания ракет России, Китая и Северной Кореи», – резюмировал Мураховский.

              Ранее японские СМИ объяснили, почему власти страны решили остановить выполнение плана размещения американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore. Как пишет «Никкэй», такое решение власти Японии приняли из-за постоянного роста затрат и технического несовершенства комплексов.

              Ожидалось, что установка такого типа будет стоить около 746 млн долларов, то есть почти вдвое меньше расходов на один боевой корабль с Aegis. Но со временем цена выросла почти до 932 млн долларов. Вместе с ракетами и необходимым оборудованием стоимость двух комплексов составила свыше 6,5 млрд долларов, пишет «Иомиури». При этом стало известно, что комплексы, вероятно, не слишком эффективны против современных баллистических ракет. Кроме того, Японии ради экономии пришлось отказаться от оснащения комплексов возможностями по перехвату крылатых ракет.

              В понедельник министр обороны Японии Таро Коно заявил о прекращении процесса по размещению наземной системы ПРО.

              Глава МИД страны Тосимицу Мотэги считает, что «нынешнее решение» вряд ли «повлияет на сотрудничество с США». Япония собирается укреплять стратегический альянс с США.

              Напомним, Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.


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