Министр обороны Японии собрался отказаться от американских ПРО Aegis

Глава минобороны Японии Таро Коно заявил, что собирается отказаться от размещения в стране двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания и технических проблем.

«Намерены остановить процесс размещения (наземных комплексов ПРО) в связи с их стоимостью и сроками развертывания», – передает его слова РИА «Новости».

Коно среди причин назвал невозможность обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после запуска. В то же время системы ПРО Aegis останутся на эсминцах морских сил самообороны страны.

«В частности, я давал разъяснения местным жителям в районе учебного полигона в префектуре Ямагути о том, что стартовый двигатель однозначно будет падать в пределах полигона. До настоящего времени мы обсуждали это с США и хотели добиться данной цели путем модификации программного обеспечения. Но сейчас мы не можем гарантировать, что модификация программного обеспечения даст гарантии безопасного падения», – заявил Коно.

В январе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны.

В 2017 году Япония приняла решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore. Их должны были развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и Ямагути на юго-западе до 2023 года. Власти Японии уверяют, что угрозы для России нет, в декабре 2019 года главы МИД России и Японии проводили переговоры по этой теме.