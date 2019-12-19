Лавров обсудил с японским коллегой азиатский сегмент ПРО США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИДа Японии Тосимицу Мотэги развертывание азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США.

«Мы заинтересованы во всемерном развитии сотрудничества с Японией по внешнеполитической проблематике, по международным, региональным сюжетам. Особый интерес представляет, конечно же, диалог по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по вопросам, которые связаны с дискуссиями, разворачивающимися вокруг архитектуры безопасности в этом регионе. И, конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают с созданием азиатского сегмента глобальной противоракетной обороны США, в чем участвует и Япония», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

В 2017 году Япония приняла решение разместить на своей территории два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, которые должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Москва отреагировала на это решение негативно, однако власти Японии уверяют, что угрозы для России нет.

Глава российского МИДа также заявил, что призвал Японию придерживаться соглашения о морских ресурсах.

«Коснулись мы и вопросов, касающихся реализации заключенного в 1998 году соглашения, которое регулирует отдельные аспекты сотрудничества в области морских ресурсов. Мы просили наших японских соседей по линии соответствующих государственных и правительственных структур принять меры к тому, чтобы японские рыбаки строго руководствовались требованиями этого соглашения и не нарушали декларируемые, разрешаемые объемы вылова», – сообщил министр.

Ранее сообщалось, что восемь японских судов занимались выловом краба у южнокурильского архипелага Хабомаи. Российские пограничники, которые проводили досмотр, усомнились в том, что улов, указанный в бортовых журналах, соответствует фактическому улову.