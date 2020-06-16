Глава Минприроды назвал причину разлива топлива в Норильске

Взгляд
16 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
Разделы

В России появился новый экспортный товар

Сахарная отрасль России нашла выход из кризисаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Рекордный экспорт российского сахара может стать спасением для всей отрасли. Производители этого продукта совершили настоящий прорыв: Россия превратилась из импортера в экспортера сахара. Однако пять лет назад отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства. Рекордный экспорт дает надежду на выход из него, если России удастся удержать и расширить зарубежные рынки. Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

Лукашенко не побоялся крепко поссориться с ГазпромомФото: Петр Сивков/ТАСС
Александр Лукашенко не на шутку развернул борьбу с «заговором банкиров», в которых белорусский лидер увидел угрозу своему правлению. Сотрудники Белгазпромбанка, дочерней структуры Газпрома, уже дают показания против бывшего шефа – Виктора Бабарико, который неожиданно оказался главным конкурентом Батьки на грядущих выборах. Однако у атаки на банк, помимо Бабарико, есть еще одна цель. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия благодарит добровольцев борьбы с пандемией

Волонтеры стали первыми зрителями на концерте после пандемииФото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
В День России в Москве на Красной площади чествовали волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Учрежденную президентом памятную медаль получили участники акции «Мы вместе!». В период пандемии волонтеры помогали врачам в «красных» зонах больниц и доставляли нуждающимся лекарства и продукты. Что их побудило добровольно рисковать здоровьем и тратить личное время на помощь другим, удостоенные медалей волонтеры рассказали газете ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает обмену Виктора Бута на Пола Уилана

Приговор Уилану привел посла США в Москве в ярость Фото: Damir Sagolj,Maxim Shemetov/Reuters
Мосгорсуд в понедельник приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж. Такое решение вызвало ярость со стороны американского посла в Москве. Впрочем, эксперты уверены: приговор Уилану позволит начать переговоры об обмене американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Но для удачного исхода такой сделки должны быть соблюдены определенные условия. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
«Хоть плохонький мужичок, да свой» больше не актуально. Если свой – то только любимый и не мучающий. А если нет – то и не надо. И лучше сорок кошек. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Причина американских погромов – в сексе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Черные протестуют против того, что белое общество, хотя и считает их вполне приемлемыми и даже «прикольными», отказывается считать их подходящими женами и мужьями. Из этой брачной сегрегации вытекает вся прочая – социальная, экономическая и политическая. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Ненавидеть и обвинять Ефремова – абсолютно безопасно

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вместо изменения ситуации мы получили фестиваль ненависти к конкретной личности и очередного квазиполитического разделения, которые не имеют отношения к преступлению и наказанию. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
    Перейти а раздел…

    Новая война за Африку

    Куда пропали легендарные бренды 90-х

    Расизм в голливудских фильмах

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

          На предстоящих выборах президента Белоруссии какого результата вы желаете действующему президенту Лукашенко?
          • Выиграть выборы

          • Проиграть выборы

          Садились ли вы когда-либо за руль после употребления алкоголя?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Адвокат рассказал о тяжелом состоянии Ефремова
              Граждане Азербайджана напали на полицейских в ДагестанеЗахарова прокомментировала возможность обмена шпиона УиланаПосол Германии ответила на угрозы США вывести войскаУкраина заявила об отсутствии обязательств по Минским соглашениям
              Во Франции расследуют столкновения между выходцами из Чечни и АфрикиДиректор «Голоса Америки» уволилась из-за конфликта с ТрампомЯпония назвала две причины отказа от ПРО СШАРосатом оценил идею покупки «Морского старта»
              Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым за «продажу страданий»Трамп подготовил указ о «сближении полиции с людьми»Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металлВрач в Латвии назвал не говорящую по-латышски пенсионерку «фашисткой из России»

              Главная тема


              Коронавирус посадил мировую экономику на "русские горки"

              «наша общая боль»


              «Современник» призвал к милосердию в отношении Ефремова

              впервые с 1992 года


              В США одобрили подготовку к ядерным испытаниям

              последний скандал


              Появилось видео ссоры историка Соколова и убитой аспирантки

              Видео

              «заговор банкиров»


              Лукашенко потребует выкуп за захваченную «дочку» Газпрома

              «коллективный обком»


              Цензура и лицемерие уничтожили свободу слова в Америке

              внезапная реакция


              Порошенко заставили вспомнить о том, что он русский

              эксклюзивное интервью


              Руслан Хасбулатов: Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов

              традиционные ценности


              Анна Долгарева: Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

              двойная ложь


              Герман Садулаев: Причина американских погромов – в сексе

              результаты опроса


              Глеб Простаков: Украину пора возвращать

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?

              Глава Минприроды назвал причину разлива топлива в Норильске

              16 июня 2020, 08:43

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске могли стать глобальные климатические процессы, вызывающие растепление (комплексное повышение температуры) и размораживание грунта в Арктике, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера (КМНС).

              «Связано это, мы будем еще разбираться, есть большая вероятность, что с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне», – сказал министр, передает ТАСС.

              Ликвидацией последствий разлива занимаются 705 человек и 303 единицы техники. Уже собрано более 30,6 тыс. кубометров водонефтяной смеси. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено более 84 тыс. тонн. Также до 63,1 тыс. квадратных метров увеличилась обработанная сорбентом территория.

              Ежедневно на реке Амбарной устанавливаются дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.

              Президент России Владимир Путин 3 июня объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске. Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке на месте инцидента. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. 5 июня ЧП в Норильске было локализовано.

              11 июня директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова арестовали по делу о разливе дизельного топлива. Также были задержаны главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

              Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............