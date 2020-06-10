Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о реальной обстановке в Норильске

Попытки искажения или сокрытия информации о реальной обстановке в месте разлива топлива в Норильске недопустимы, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске», – передает его слова ТАСС.

Между тем, в пресс-службе МЧС сообщили, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов на месте разлива дизтоплива снижается.

«В настоящему моменту взято почти 120 проб грунта и воды для анализа их на загрязненность. Наметилась динамика снижения ПДК в местах выставления боновых заграждений в 10 раз, что говорит об эффективности проводимых работ», – сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что предположительной причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.

Напомним, по делу о разливе дизтоплива в Норильске были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов. Президент России Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске.

Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. ЧП в Норильске локализовано.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

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