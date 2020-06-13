Несколько стран ЕС подписали контракт на 400 млн доз вакцины от коронавируса

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавируса, сообщил глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

«Вакцина будет предназначена для всего населения Европы», – написал он в своем Facebook.

По его словам, вакцина разработана с помощью ученых из Оксфордского университета, ее производство будет проходить с участием Италии.

Он также уточнил, что экспериментальная фаза разработки вакцины находится в продвинутой стадии и по плану завершится осенью, а первая партия доз появится до конца года.

«Сегодняшнее подписание является первым перспективным шагом как для Италии, так и для Европы. Вакцина – единственное окончательное решение против COVID-19. По моему мнению, она также должна стать достоянием общественности, а не привилегией для немногих», – подытожил Сперанца.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией. В то же время вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД