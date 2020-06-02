Вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд»

В первую очередь вакцинацию нужно проводить для групп лиц, входящих в группу риска, сообщил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов. Вирусолог уверен, что делать прививки всему населению страны нет необходимости.

«Коронавирус, как мы сейчас понимаем, все-таки является жизнеугрожающей инфекцией для определенных групп населения, есть группы риска. Это пожилые, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями, связанными с эндокринной системой – диабетом, с гипертонической болезнью, с хроническими болезнями легких. Я не думаю, что от коронавирусной инфекции будут вакцинировать всех подряд. В первую очередь, будут вакцинировать группы риска», – передает ТАСС его слова.

Как утверждает врач, всеобщая вакцинация возможна в том случае, когда идет речь об инфекции, которая угрожает всем группам и против которой не существует эффективного лекарства, например, от черной оспы.

«Вас вакцинируют от гепатита В, от туберкулеза. Еще совсем недавно люди умирали от туберкулеза десятками в независимости от социального статуса», – пояснил Семенов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в случае успеха клинических испытаний можно будет начать осенью, так как работа над вакциной идет полным ходом.

Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».

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