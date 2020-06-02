Вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд»

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2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Погромщики в США помогают элитам заработать на эпидемии

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво. Наиболее пострадавшие от коронавируса группы населения, разнося города, бьют в спину собственным шансам и на вакцину, и на социальную справедливость, и на доступ к здравоохранению. Подробности...

Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
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Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
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      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
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      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              Вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд»

              2 июня 2020, 18:59

              Текст: Александра Юдина

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              В первую очередь вакцинацию нужно проводить для групп лиц, входящих в группу риска, сообщил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов. Вирусолог уверен, что делать прививки всему населению страны нет необходимости.

              «Коронавирус, как мы сейчас понимаем, все-таки является жизнеугрожающей инфекцией для определенных групп населения, есть группы риска. Это пожилые, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с заболеваниями, связанными с эндокринной системой – диабетом, с гипертонической болезнью, с хроническими болезнями легких. Я не думаю, что от коронавирусной инфекции будут вакцинировать всех подряд. В первую очередь, будут вакцинировать группы риска», – передает ТАСС его слова.

              Как утверждает врач, всеобщая вакцинация возможна в том случае, когда идет речь об инфекции, которая угрожает всем группам и против которой не существует эффективного лекарства, например, от черной оспы.

              «Вас вакцинируют от гепатита В, от туберкулеза. Еще совсем недавно люди умирали от туберкулеза десятками в независимости от социального статуса», – пояснил Семенов.

              Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в случае успеха клинических испытаний можно будет начать осенью, так как работа над вакциной идет полным ходом.

              Кроме того, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум». 

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