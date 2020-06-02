Власти назвали сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в случае успеха клинических испытаний можно будет начать осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», – заявил он, передает РИА «Новости».

По его словам, «есть все основания считать текущую ситуацию с коронавирусом контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших». Чернышенко отметил, что «уже 35 субъектов РФ готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений, а семь уже переходят даже на второй этап».

Продолжая тему снятия ограничений, Чернышенко также заявил, что кинотеатры в России «смогут заработать в середине июля», но власти должны обеспечить строжайшие меры безопасности и не допустить плотной рассадки.

Ранее Министерство обороны отобрало среди военнослужащих добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса.

В понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».