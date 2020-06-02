Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны отобрало среди военнослужащих добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавируса, сообщили в военном ведомстве.

«В Минобороны России завершен отбор добровольцев для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в сообщении.

Там уточнили, что для проверки отечественной вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Все они прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний, передает РИА «Новости».

Военных отбирали из различных подразделений по всей России. Первая группа 3 июня должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России «для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента», добавили в министерстве, передает ТАСС.

В понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения заболевания.