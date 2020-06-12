В День России, 12 июня, Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни», участники которого на языке жестов исполнили гимн России вместе с заслуженным артистом России Олегом Газмановым.

«Это благое дело, одна из прекрасных возможностей уделить внимание людям, которые нуждаются в особой поддержке и внимании, и, при необходимости, помощи, особенно в текущей непростой эпидемиологической ситуации», – сказал участник акции – победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 гг., советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев. Его слова приводит ИА REGNUM.

Инициатором онлайн-проекта выступил Александр Спиридонов, победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг., начальник отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш» из Северодвинска. Гимн России исполнили участники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Между тем «Молодая Гвардия Единой России» в Балашихе устроила шествие со 100-метровым флагом России. В акции на площади около Ледового дворца «Арена «Балашиха» им. Ляпкина приняли участие порядка 50 членов молодежной организации.

«Таким образом мы неформально поздравили прохожих с Днем России», – рассказал лидер балашихинских молодогвардейцев Алексей Егоров, слова которого приводятся на странице «МГЕР Балашиха» в Instagram.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню России торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе. Он поздравил россиян и проживающих за рубежом соотечественников с праздником. Глава государства отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.