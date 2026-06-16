Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.64 комментария
Ирландский журналист осудил участие Зеленского в саммите G7
Ирландский журналист Боуз осудил участие Зеленского в саммите G7
Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство по поводу участия Владимира Зеленского в саммите G7, проходящем во Франции.
Свою позицию репортер опубликовал на личной странице в соцсетях, передает РИА «Новости».
«Что там делает диктатор страны, у которой нет экономики? <...> Украина, находящаяся в кризисном состоянии, входит в «Большую семерку?» – возмутился публицист.
Обозреватель также поинтересовался, когда не состоящая в Евросоюзе республика успела стать любимицей и финансовым бенефициаром огромной экономики и военно-промышленного комплекса западного объединения. Автор публикации подчеркнул, что такой статус Киев получил ровно в тот момент, когда начал убивать русских.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Зеленского в сессии саммита «Большой семерки».
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал это приглашение пощечиной для всей страны.
Месяцем ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил Евросоюз в игнорировании правды ради продолжения конфликта.