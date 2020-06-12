Путин в День России принял участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе

Президент Владимир Путин в пятницу, 12 июня, принял участие в приуроченной ко Дню России торжественной церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе.

«Для каждого из нас Родина – это семья, и отчий дом, родная земля – от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма», – сказал российский лидер после церемонии.

«На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству. Светлое, пронзительное чувство Родины всегда, во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин отметил, что память о предках, защищавших свободу и независимость Отечества, едина и свята для всех поколений, для всего многонационального народа России.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России», – сказал президент.

«Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», – добавил глава государства.

«Поднимается государственный флаг Российской Федерации»: Владимир Путин приехал на церемонию поднятия флага в честь Дня России pic.twitter.com/SJOxfys2DT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 12, 2020

Также Путин вручил медали Героя Труда, церемония награждения впервые проходит на открытом воздухе. Среди награждаемых – известный детский хирург Леонид Рошаль.

Глава государства отметил, что все по-новому открыли для себя высокую миссию медиков, они достойны самых высоких наград, передает ТАСС.

Звание Героя Труда России было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что церемония поднятия флага не станет традиционной для 12 июня. «Это мероприятие для этого года», – сказал он.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.