Россиян предостерегли от самозаражения из-за неправильного ношения маски

Неправильная эксплуатация средств индивидуальной защиты может нанести вред, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Если использование масок неправильное или некорректное, допустим, одноразовая маска используется более двух часов, многократно, если маска снимается в процессе ношения и потом небрежно надевается – это может приводить к тому, что маска становится источником самозаражения человека, и тогда будет отрицательную роль играть. Если она правильно используется, то, безусловно, она будет играть положительную роль и доказательство эффективности существует», – отмечаются слова Викулова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он также добавил, что многоразовые самодельные маски тоже оказывают защитное действие, но для этого их необходимо вовремя обрабатывать.

«Если одноразовые маски, то два часа они действуют, потом должны быть заменены. Более эффективны медицинские респираторы, в случае большой вирусной нагрузки, как это, к сожалению, возникает с COVID-19 и при некоторых других инфекциях, одной маски может быть недостаточно. Поэтому требуются очки, дополнительные щиты, потому что нагрузка колоссальная, а восприимчивость к инфекции у людей различная», – подытожил врач.

Ранее ученые из четырех университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга научно обосновали, почему ношение защитных масок действительно замедляет распространение коронавируса.

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