Научно подтверждена польза масок против коронавируса

Ношение защитных масок действительно замедляет распространение коронавируса, выяснили ученые из четырех университетов, в том числе Университета Южной Дании и Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.

В рамках исследования, результаты которого опубликованы на сайте университета в Майнце, ученые сравнили распространение коронавируса в городе Йена в Германии с ситуацией в группе, где ношение масок стало обязательным сравнительно позже. Отмечается, что выявлен «значительный разрыв между числом случаев в Йене и в группе сравнения, где ношение масок не являлось обязательным», передает РИА «Новости».

Через 20 дней после введения масочного режима в Йене число случаев коронавируса там возросло со 142 до 158 (прирост на 16), в то время как в группе сравнения число инфицированных увеличилось со 143 до 205 (прирост на 62).

На втором этапе исследователи сравнили распространение коронавируса в городах и районах, в которых масочный режим ввели до 22 апреля, с тем, как развивалась ситуация в регионах, где ношение масок стало обязательным с 27 апреля или позже. Также были выявлены существенные различия.

«Подводя итог, введение режима обязательного ношения масок... способствовало замедлению распространения COVID-19», – отмечается в исследовании.

Ранее мэрия Москвы сообщала, что в общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ношение защитных масок всем лицам в возрасте 60 лет и старше, если невозможно соблюсти безопасную дистанцию.

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