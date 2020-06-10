Двигатель Aurus решили использовать в малой авиации

Двигатель автомобиля класса «люкс» Aurus будет использоваться, в том числе, для малой авиации, поскольку оказался компактным, мощным и с максимальным КПД, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«У нас 100% российская девятиступенчатая автоматическая коробка передач, которая была разработана российской компанией Kate. Полностью российский двигатель, который, кстати, будет, в том числе, использоваться для малой авиации – он оказался компактным, мощным и с максимальным КПД», – отметил Мантуров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в общей сложности Aurus состоит из 4,5 тыс. компонентов, при этом то, что поставляется непосредственно для НАМИ – это порядка 74 производителей, российские и иностранные, но интеллектуальные права полностью принадлежат НАМИ, то есть, Российской Федерации.

Он также отметил, что производство компонентов для российского автомобиля премиального класса Aurus будет налажено в кооперации с «КамАЗом». «Часть будет в Алабуге, часть на основной производственной площадке в Набережных Челнах. Мы рассчитываем, в том числе, и на активное использование тех предприятий, которые пострадали от пандемии с точки зрения простоев», – уточнил министр, передает ТАСС.

Ранее гендиректор Aurus Адиль Ширинов рассказал, что со временем Aurus предложит покупателям несколько вариантов двигателей, но появление чисто электрической модификации под вопросом.

Также в декабре сообщалось, что серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).