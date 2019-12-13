Названы сроки начала серийного производства автомобиля Aurus

Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения предприятия главой министерства Денисом Мантуровым.

В министерстве сообщили, что «серийное производство автомобилей стартует в первом квартале 2021 года», передает ТАСС.

Отмечается, что производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

Ранее были определены сроки начала продаж вертолета в стиле Aurus.

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