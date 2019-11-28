Определены сроки начала продаж вертолета в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) рассчитывает в конце 2019 года запустить продажу вертолетов люкс-класса, сделанных в стиле Aurus на базе «Ансат», заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

«Уже в конце года машину мы будем предлагать потребителям, завершаются все сертификационные испытания вертолета «Ансат» в стиле Aurus, поэтому отклик есть большой, мы эту работу продолжим. Надеемся, что в начале следующего года у нас уже будут первые контракты», – передает ТАСС слова Богинского в интервью каналу «Россия 24».

Напомним, 27 августа новый вертолет люкс-класса, сделанный в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые показали на международном авиасалоне МАКС-2019.