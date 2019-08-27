Российский вертолет в стиле Aurus впервые представили на МАКС

Новый вертолет люкс-класса, сделанный в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые показали на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).

Салон машины создан специалистами «Вертолетов России» и НАМИ (разработчик кабриолета Aurus). Новинка предназначена для корпоративных и VIP-перевозок.

Как отметил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, разработку интерьера начаи в апреле 2019 года.

«Уверен, что «Ансат» станет достойным дополнением к линейке Aurus и в скором времени, по завершении испытаний, мы готовы будем принять заказы на новую машину», – передает ТАСС слова Богинского.

Как заявил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, «Ансат» с салоном Aurus обладает таким же уровнем комфорта как одноименный автомобиль.

Люксовый «Ансат» может перевозить пять пассажиров и при этом обладает самой большой кабиной в своем классе. В отделке используется кожа и шпонированный алюминий.

Интерьер кабины летчиков выполнен в цветовой гамме, соответствующей пассажирскому салону, в отделке использована кожа.

На «Ансат» Aurus установили светозащитную систему с сенсорным управлением. Также предусмотрены индивидуальное освещение и воздухораздатчики, которые создают дополнительный комфорт для каждого пассажира. Помимо этого, в вертолете предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Напомним, ранее во вторник газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС.