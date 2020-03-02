Создатель рассказал о вариантах двигателей автомобилей Aurus

Aurus со временем предложит покупателям несколько вариантов двигателей, но появление чисто электрической модификации под вопросом, рассказал гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

«Я уверен, что будут (несколько вариантов двигателей). Тоже опять-таки вопрос времени и развития продуктовой линейки. А пока, дайте нам освоить то, что мы запланировали сегодня», – передает РИА «Новости» слова Ширинова.

Говоря о превращении Aurus в электрокар, он отметил, что конструктивно решение уже заложено в текущую платформу – есть гибрид, и электрической ее можно сделать, что подтверждается специалистами НАМИ.

«Будет зависеть от потребности. Это возможно. С инженерной точки зрения это решаемо, с точки зрения продуктовой стратегии – больше вопрос потребностей», – сказал он.

Напомним, в декабре сообщалось, что серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

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