Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

Российский актер Александр Панкратов-Черный заявил, что к смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова причастны друзья, позволившие ему сесть пьяным за руль.

Панкратов-Черный заявил «Пятому каналу», что Ефремов никогда не пил в одиночку, поэтому в день аварии «не мог напиться один и сесть за руль».

Актер считает, что вина за случившееся во многом лежит на друзьях Ефремова, которые должны были подвезти его.

«Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», – заявил Панкратов-Черный.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Также он подчеркнул, что относится к Ефремову с глубоким уважением и считает случившееся трагедией.

«Это трагедия для всей его семьи, для памяти его отца, мамы, дедушки», – отметил актер.

Напомним, в понедельник пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон, за рулем которого был Сергей Захаров. Он скончался в больнице. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, он отправлен под домашний арест.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.

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