Британия высказалась против присоединения России к G7

Власти Великобритании выступают против того, чтобы Россия возвращалась в формат G7, но оставляют за страной, проводящей саммит, решение о списке приглашенных, заявил представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Он сообщил, что премьер Британии будет ждать детальных предложений США, передает РИА «Новости».

«Мы посмотрим на детали того, что предлагают США. По традиции страна, которая председательствует в G7, приглашает других лидеров поучаствовать в качестве гостей на саммите», – сказал представитель Джонсона.

По его словам, Британия «пока не видит свидетельств изменившегося поведения» России, что могло бы «обосновать возвращени».

«Мы не стали бы поддерживать ее возвращения как члена группы», – заявил представитель Джонсона.

В Кремле говорили, что пока неизвестны детали намерения американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7.

Напомним ,Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.