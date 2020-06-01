Российская армия решила отработать новые способы действий

Вооруженные силы России отработают в начавшемся 1 июня летнем периоде обучения новые способы применения войск, сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В понедельник он посетил Таманскую дивизию и провел занятие по военно-политической подготовке в одном из ее полков.

«Министром обороны в задачах для Вооруженных сил на 2020 год определено повысить качество проводимых мероприятий боевой подготовки войск (сил) до уровня не ниже оценки «хорошо» и, не снижая интенсивности боевой учебы, незамедлительно внедрять в нее новые, более эффективные способы применения войск», – передает ТАСС слова Евкурова.

Замминистра добавил, что в недавно завершившемся зимнем периоде обучения интенсивность боевой подготовки в войсках возросла, несмотря на все трудности, с которыми им пришлось столкнуться.

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